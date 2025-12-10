Nogales: Conato de incendio en desagüe de prolongación Obregón; un indigente habría iniciado el fuego

Nogales, Sonora.- Este pasado martes 9 de diciembre de 2025, después de mediodía, se reportó un conato de incendio que generó pánico entre los habitantes de la comunidad, pues el hecho ocurrió en la prolongación Obregón, en la ciudad de Nogales, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, aparentemente todo fue provocado por un indigente que ingresó al interior del desagüe pluvial.

Por supuesto, cuando comenzaron las llamas, de inmediato acudieron al sitio cuerpos de rescate como Bomberos Gustavo L. Manríquez, quienes se pusieron manos a la obra para sofocar el siniestro y así evitar que alguna persona que estuviera cerca resultara gravemente lesionada, ya que hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan víctimas de ningún tipo.

Por su parte, Protección Civil Municipal confirmó que esta situación fue iniciada por un indigente que, por fortuna, no sufrió heridas; sin embargo, paramédicos lo revisaron para corroborar que efectivamente no presentara laceraciones. Cabe destacar que las autoridades locales se comprometieron con los nogalenses a permanecer siempre atentas para que algo como lo ocurrido ayer no vuelva a suceder.

Las llamas comenzaron a elevarse

Es necesario mencionar que, debido a la presencia de los agentes, el personal y, en general, los elementos que trabajaban durante un buen tiempo, se generó un fuerte congestionamiento vehicular. De nuevo, se aprovecha para hacer un llamado a que, si a alguien le toca estar presente en un incidente, lo primordial es mantener la calma y permitir que los expertos realicen sus labores, pues en caso de desacatar las indicaciones podrían surgir otros riesgos.

En otro asunto, pero en la capital de Sonora, durante la tarde se registró un accidente laboral en los bulevares Cimarrón y Capomo, de la colonia Nuevo Hermosillo. Aquí, por una supuesta acumulación de gases dentro de un taller mecánico, un flamazo provocó un incendio en dos vehículos, y no solo eso, pues también dos empleados resultaron con quemaduras en diversas partes del cuerpo.

