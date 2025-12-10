Nogales: Menor de 3 años queda al borde de la muerte tras accidente y conductor no es detenido

Nogales, Sonora.- El pasado martes 9 de diciembre de 2025 te informamos en TRIBUNA que un menor de tan solo tres años fue arrollado por una camioneta Nissan X-Trail mientras cruzaba la calle; los hechos ocurrieron sobre la calle Bartolomé, en la colonia San Carlos, ubicada en la ciudad de Nogales, Sonora. Ahora este lamentable caso fue actualizado y aquí tenemos todos los datos.

De acuerdo con información extraoficial, los policías municipales arribaron al sitio alrededor de las 18:30 horas del 8 de diciembre y, ya en la escena, se encontraron con el vehículo color dorado y, enseguida, con un pequeño que presentaba una fuerte herida en la cabeza. Una vez que se contó con la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, lograron estabilizar al niño y posteriormente lo llevaron a un nosocomio donde, tras una exhaustiva revisión, se determinó que sus lesiones sí ponen en riesgo su vida.

En cuanto al motivo del accidente, según su madre, quien se identificó como Elisa, de 34 años de edad, antes de la tragedia ella estaba sacando un par de artículos de su unidad, pero en ese momento el infante salió corriendo y la joven no logró alcanzarlo. Ahora bien, respecto al conductor, se trata de Gerardo, de 38 años de edad, quien aseguró que él iba circulando correctamente pasando por un parque recreativo cuando, de manera repentina, apareció el niño.

El conductor está libre

Además, el sujeto comentó que intentó esquivar por todos los medios al menor, pero a pesar de sus esfuerzos terminó impactándolo, por lo que su primera reacción fue bajar del automóvil y llamar a la línea de emergencia 911. Cabe destacar que el hombre no fue detenido, pues se determinó que no cometió ninguna falta. En nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema.

De nuevo, se hace un llamado a nunca perder de vista a un pequeño, porque en tan solo segundos pueden ocurrir accidentes, tal y como le pasó a otra madre el jueves 4 de diciembre de 2025, cuando mientras preparaba un termo con agua caliente para los biberones, el recipiente cayó de manera accidental y el líquido hirviendo alcanzó los pies de una bebé de nueve meses. Los hechos se suscitaron en un domicilio de la colonia Siglo XXI.



Fuente: Tribuna del Yaqui