Otro ejecutado: Tras horas de agonía, fallece padre de familia baleado al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del martes 9 de diciembre de 2025 se reportó la muerte de Gabriel E. P., de 70 años de edad, una de las víctimas de una agresión armada registrada en la colonia Sonora, al sur de Ciudad Obregón, Sonora, mientras recibía atención médica en la Clínica de Medicina Familiar número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El septuagenario, al igual que su hijo, identificado como Fabián E., de 40 años, fue atacado a balazos cuando realizaba trabajos en una obra de construcción.

El hoy occiso estuvo luchando por su vida durante 13 horas aproximadamente, pero no logró resistir a la heridas de bala que sufrió y se convirtió en el ejecutado número 12 del presente mes, según cifras extraoficiales. Con respecto a la otra víctima de este violento hecho, medios locales señalan que fue trasladado a otro hospital de la localidad; sin embargo, hasta el momento no se tienen datos sobre su estado de salud actual.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con un reporte preliminar, el ataque armado se registró alrededor de las 09:20 horas y tuvo lugar sobre la calle Jacinto López, entre 400 y Vicente Padilla, en la colonia Sonora. Trascendió que los afectados se encontraban en el exterior de un domicilio, cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar a bordo de un vehículo sedán. Una vez en el sitio, los agresores abrieron fuego contra del padre de familia y su hijo, para posteriormente huir con rumbo desconocido.

#Seguridad | CÓDIGO ROJO en la colonia Sonora: BALACERA en Ciudad Obregón deja heridos y fuerte despliegue policial uD83DuDEA8https://t.co/hVNIr2dDNP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 9, 2025

Fue otro hijo de Gabriel E. P.,, quien a bordo de vehículos particulares, lo trasladó hacia la Clínica de Medicina Familiar No. 66 del Seguro Social, el cual se ubica en las calles Paseo Miravalle y 400, en donde a las 22:30 horas del martes. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Ejército Mexicano y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron al lugar del ataque.

Las autoridades competentes se encargaron de los trabajos de campo y las primeras indagatorias sobre esta nueva agresión a balazos en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. Hasta el momento no se tiene información sobre alguna detención; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúa con las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui