Pasarán 10 años tras las rejas: Sentencian a pareja sorprendida con armas al norte de Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- Una pena de 10 años de prisión, además de una sanción económica, fue la resolución dictada por un juez federal en contra de dos personas halladas culpables de diversos delitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La sentencia forma parte de un proceso judicial en el que se demostró la responsabilidad penal de los imputados, identificados como José O. y Romina Q.

Estos sujetos fueron sorprendidos en posesión de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas bajo la agravante de pandilla. Los hechos que resultaron en esta condena ocurrieron en la ciudad de Magdalena de Kino, Sonora. De acuerdo con los informes integrados en la carpeta de investigación, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la colonia Sásabe.

En ese momento interceptaron un vehículo tripulado por la pareja ahora sentenciada. Durante la inspección de la unidad, los oficiales de seguridad descubrieron e incautaron un arsenal. El inventario de lo asegurado incluye dos armas de fuego largas y siete cargadores, así como un total de 228 cartuchos útiles de diversos calibres, una pistola con su cargador abastecido con 17 cartuchos y otra arma de fuego con un cargador y tres cartuchos útiles.

Tras la detención, tanto las personas como el material bélico y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF). Fue esta instancia, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Sonora, la encargada de realizar las diligencias periciales y legales correspondientes. Durante la etapa de juicio oral, se aportaron las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad de los acusados.

Como resultado, la autoridad judicial emitió el fallo condenatorio de 10 años de cárcel y el pago de una multa equivalente a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Con este dictamen se cierra el proceso penal contra los implicados por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores reservados para uso militar.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal

Fuente: Tribuna del Yaqui