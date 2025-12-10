Persecución en Hermosillo termina con dos detenidos y fuerte blindaje a la Comandancia Centro

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este miércoles 10 de diciembre, se registró una movilización de fuerzas de seguridad en Hermosillo, dando inicio a una persecución vehicular a través de distintos sectores de la ciudad y finalizando con el arresto de dos individuos. El despliegue policial terminó en la zona sur de capital sonorense, generando el cierre parcial de vialidades para efectuar las procedimientos correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes sobre los hechos, el operativo dio inicio en la colonia Los Arroyos, en el sector norponiente de Hermosillo. En dicha ubicación, elementos de seguridad lograron la captura del primer sujeto, quien ha sido señalado por fuentes policiales como un objetivo prioritario dentro de las estrategias de seguridad. Posteriormente, las acciones se extendieron hacia otras zonas de la ciudad.

Finalmente culminó en el cruce de los bulevares Reforma y Luis Donaldo Colosio, donde agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), interceptaron una camioneta de color negro y procedieron a la detención del segundo implicado. Tras asegurar el perímetro y realizar las diligencias iniciales en el lugar de los hechos, ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Centro.

Como medida preventiva y parte de los protocolos de seguridad, se estableció un fuerte dispositivo de custodia alrededor del inmueble, con la presencia de diversas unidades patrullando el perímetro para garantizar el orden durante el procesamiento de los asegurados. Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un comunicado que detalle la identidad de los detenidos ni los cargos específicos que se les imputan.

No obstante, han trascendido versiones extraoficiales que apuntan a que la persecución pudo haberse originado tras un intento frustrado de privación ilegal de la libertad; al no concretarse el acto, se habría detonado la respuesta policial y el posterior seguimiento de los vehículos involucrados. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad Pública proporcionen la versión oficial sobre lo sucedido.

