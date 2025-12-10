Sheinbaum confirma detenidos tras atentado contra subsecretario de Seguridad en Colima

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 10 de diciembre, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que ya hay personas detenidas por el atentado armado contra el subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Heriberto Morentín Ramírez. La mandataria señaló que el funcionario se encuentra estable y bajo observación médica.

Según explicó, el Gabinete de Seguridad ampliará la información en las próximas horas, aunque destacó que la respuesta inmediata de las corporaciones permitió concretar las primeras detenciones vinculadas al ataque: "[Heriberto Moretín Ramírez] está estable afortunadamente, y ya hay detenidos también. El Gabinete de Seguridad puede dar más información sobre el caso".

uD83DuDCF2La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hay detenidos tras el atentado contra el subsecretario de Seguridad Pública en Colima, Heriberto Morentín. pic.twitter.com/r1BaUFQgfO — Notigram (@Notigram) December 10, 2025

En esta misma intervención, la presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que la agresión no estaría relacionada con grupos provenientes de entidades vecinas, como Michoacán, sino con estructuras delictivas que operan dentro del propio estado de Colima. Señaló que, si bien existe coordinación entre regiones, este caso responde principalmente a la situación de violencia que persiste en la entidad.

Son grupos delictivos de Colima, no tiene que ver… digo, evidentemente siempre hay comunicación entre los estados, pero más bien tiene que ver con las propias condiciones de Colima", puntualizó la presidenta.

Así ocurrió el atentado contra el subsecretario

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró la mañana del martes 9 de diciembre, alrededor de las 07:00 horas, cuando el subsecretario se dirigía a las instalaciones de la SSP para iniciar su jornada laboral. Al circular a la altura de Plaza Zentralia, en la capital colimense, sujetos armados que se encontraban en una camioneta estacionada abrieron fuego con armas largas en su contra.

La agresión provocó una fuerte movilización de agentes de seguridad estatales y federales. Pese a la intensidad del ataque, el mando policial logró ser trasladado con vida para recibir atención médica.

La Secretaría de Seguridad Pública de Colima informó anoche que una persona presuntamente relacionada con el atentado fue detenida pocas horas después del ataque. En un comunicado, la dependencia señaló que el sujeto fue asegurado junto con distintos indicios que podrían fortalecer la investigación.

En paralelo, la Policía Estatal y la Policía Ministerial de la Fiscalía realizaron despliegues tácticos en varios puntos del municipio de Colima. Como parte del operativo, localizaron también el vehículo en el que se habrían desplazado los agresores. Las pesquisas por este hecho violento continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'