Sólo tenía 16 años: Ángel circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue ejecutado en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche del martes 9 de diciembre de 2025, un joven masculino fue ejecutado a balazos cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura de la colonia Los Mezcales, ubicada al norte del municipio de Culiacán, Sinaloa. Los primeros reportes indican que sujetos armados les salieron al paso y le dispararon hasta privarlo de la vida. El cuerpo quedó a un costado de un jardín de niños del sector.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hoy occiso fue identificado como Ángel 'N.', de 16 años de edad, quien viajaba en una motocicleta Italika, color blanca, al momento de ser ultimado por sus agresores. Aproximadamente a las 22:00 horas, testigos y residentes de la zona reportaron lo ocurrido a las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que se desplegó una movilización por parte de las autoridades de seguridad y cuerpos de auxilio.

Los datos del hecho precisan que el menor de edad se desplazaba en una motocicleta blanca sobre la avenida Álvaro Obregón con dirección al norte cuando, justo enfrente del jardín de niños de nombre Cristóbal Colón, el cual se encuentra entre las calles Vinoramas y Benjamín J. López de la colonia Los Mezcales, fue acribillado a balazos por personas de quienes no se dieron a conocer características ni en qué se desplazaban", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

¡Viajaba en una moto! Ejecutan a un joven de 16 años identificado como Benito en la colonia Los Mezcales de #Culiacán. El adolescente quedó tendido en plena Álvaro Obregón, justo enfrente de la entrada principal del jardín de niños Cristóbal Colón.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) se presentaron en el lugar como primeros respondientes, mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. El cadáver fue localizado sobre dicha avenida, entre calle Benjamín J. López y callejón de Los Mezcales, y una vez que se constató el deceso, los uniformados procedieron a delimitar la zona con cinta amarilla para preservar la escena del crimen.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial llevó a cabo los trabajos de campo en el área. Asimismo, agentes de la FGE realizaron las primeras indagatorias con respecto a este nuevo homicidio registrado en la capital sinaloense. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley.

https://t.co/LOaZhY09aF

Fuente: Tribuna del Yaqui