Sonora: Frente a su familia, sicarios matan a un hombre; el cuerpo quedó tirado en la calle

Hermosillo, Sonora.- Un nuevo hecho violento ocurrido en la capital de Sonora volvió a movilizar a elementos de diferentes órdenes del Gobierno Estatal y Federal durante la noche de este martes 9 de diciembre de 2025: se trató de un ataque armado en inmediaciones de la colonia La Metalera, en la zona oriente de Hermosillo, donde sujetos armados ultimaron a un hombre frente a su familia.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, martes 9 de diciembre, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en la calle del Zinc y avenida del Fresno, en la colonia La Metalera de Hermosillo. Trascendió que el ahora occiso, cuyo nombre se desconoce, viajaba a bordo de una bicicleta cuando fue alcanzado por sujetos armados que, sin mediar palabra alguna con él, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima. Foto: Facebook

El hombre descendió de su bicicleta e intentó resguardarse en su vivienda, donde ya lo esperaba su familia, sin embargo, no alcanzó a entrar y quedó tirado en la vía pública; los sicarios que realizaron el ataque huyeron hacia una dirección desconocida. De inmediato se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo en ese sector de Hermosillo.

A la brevedad se movilizaron en la escena oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). También llegaron rápidamente paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima y confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo del ahora occiso quedó cubierto con una sábana azul, mientras que oficiales resguardaban el perímetro. Momentos después, la escena fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargaron de recaudar las evidencias balísticas y procesaron la escena para el levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de Ley.

#Seguridad | Mataron a recién nacido y a adulto en Hermosillo; ahora pasarán toda la vida tras las rejas uD83DuDE94uD83DuDEA8https://t.co/VrZqnvNPGc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil del homicidio. La FGJES ya investiga el caso, aunque hasta ahora no reporta detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui