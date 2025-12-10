Trabajadores caen a fosa de gasolina en Tijuana; ambos fueron rescatados en paro cardiorrespiratorio

Tijuana, Baja California.- La tarde del pasado martes 9 de diciembre de 2025, dos trabajadores resultaron intoxicados tras caer al interior de una fosa de gasolina en una estación ubicada en Mariano Matamoros, en la zona de Fuerte de Zacatula, correspondiente a la ciudad de Tijuana, Baja California. De acuerdo con información extraoficial, ambos implicados necesitaron ser trasladados a un hospital de la zona.

Al parecer, el reporte a la línea de emergencia 911 llegó alrededor de las 17:20 horas, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que efectivamente los hombres seguían dentro, y para ese momento ya se encontraban inconscientes. Las técnicas de rescate duraron un rato y se requirió el apoyo de diez elementos del Cuerpo de Bomberos y de la División de Materiales Peligrosos.

Cuando finalmente lograron extraerlos, presentaban paro cardiorrespiratorio y se aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar. Hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo el estado de salud de los involucrados; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance, pues se espera que quizá más adelante surjan nuevos pormenores. Cabe destacar que también se contó con la presencia de Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Tijuana.

Están en el hospital

En otro asunto completamente diferente, ayer en un basurero clandestino ubicado sobre la avenida Real de Baja California, de la colonia Real de San Francisco Segunda Sección, se encontraron dos cuerpos sin vida mientras ardían en llamas. Fueron los vecinos quienes realizaron el reporte alrededor de las 06:50 horas, pues les parecía extraño un bulto que estaba encima. Una vez que los policías municipales hicieron acto de presencia, observaron los cadáveres calcinados.

A pesar de que se acordonó el área para buscar pruebas, no se pudo determinar las identidades de las víctimas debido al estado de los restos. De igual forma, llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado para comenzar a recolectar evidencias, al igual que la Guardia Nacional. En lo que respecta a posibles responsables, no hay detenidos ni sospechosos, y además se ignora si los occisos estaban desaparecidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui