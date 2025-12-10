Vehículo de carga daña cables y poste en el centro de Hermosillo; ya había pasado antes

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este miércoles 10 de diciembre de 2025, un vehículo de carga derribó cables de una compañía de telefonía e internet. El hecho ocurrió en la calle Bernardo Reyes, al cruzar con la avenida Tlaxcala, ubicada en la colonia San Benito de la ciudad de Hermosillo, Sonora. A pesar de que no se reportaron heridos ni víctimas mortales, los vecinos de la comunidad se llevaron un gran susto.

Al parecer, todo inició porque, debido a la altura de la unidad, los cables se atoraron, lo que incluso provocó la caída de un poste de madera. De acuerdo con información extraoficial, a la escena acudió personal de Tránsito Municipal, quienes se encargaron del control del tráfico vehicular mientras esperaban la llegada de empleados de la compañía. Es importante destacar que se desconoce si hubo fallas eléctricas.

Durante un buen tiempo, el carril de extrema derecha permaneció cerrado, por lo que los conductores en su lugar tuvieron que desviarse de su trayecto habitual. Se aprovecha la ocasión para hacer un llamado a mantener la paciencia en este tipo de situaciones, pues desobedecer las indicaciones de la autoridad solamente puede derivar en accidentes de tránsito o incluso en víctimas fatales.

Un nuevo incidente con el cableado

Este caso es muy similar al registrado el pasado lunes 8 de diciembre de 2025, también en la capital del estado, pero como informamos en TRIBUNA, en esa ocasión ocurrió en el bulevar Solidaridad, a la altura del callejón Rosales. La tarde de aquel día se reportó un accidente de tránsito que provocó diversas fallas eléctricas; aunque se reanudó el servicio, los daños fueron mayores que los simples inconvenientes del cableado.

#Seguridad | Fuerte encontronazo deja una niña y una adulta mayor lesionadas en San Luis Río Colorado uD83DuDC67uD83CuDFFBuD83DuDC69uD83CuDFFBuD83DuDEA8https://t.co/NBirsRNjtf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

El problema ocurrió porque, nuevamente, una unidad de carga, debido a su altura, terminó llevándose el cableado y derribando un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al igual que en el incidente anterior, llegaron al lugar cuerpos de emergencia y agentes de Tránsito Municipal, quienes, por precaución, tuvieron que cerrar temporalmente el tramo comprendido entre Camino de Seri y Avenida de la Cultura.

Fuente: Tribuna del Yaqui