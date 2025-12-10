VIDEO: Cae sujeto que atacó a perrita con machete en Edomex; el animal logró sobrevivir

Naucalpan, Estado de México.- Autoridades del Poder Judicial del Estado de México determinaron la situación jurídica de Luis Eduardo 'N', quien enfrenta cargos por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal. La resolución se dio a conocer tras una audiencia en la que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentó las evidencias recabadas durante la etapa inicial de la investigación.

Los hechos que originaron este proceso penal se remontan al pasado mes de enero en el municipio de Naucalpan. De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, el imputado habría agredido físicamente a un perro chihuahua utilizando un arma punzocortante, específicamente un machete. Este suceso violento trascendió a la esfera pública debido a la difusión de un video a través de las redes sociales.

A esto se sumó una denuncia formal, que permitió a las autoridades iniciar las indagatorias correspondientes. Gracias a las labores realizadas por la Policía de Investigación, fue posible establecer la identidad del presunto agresor. Con esta información se solicitó a la autoridad judicial librar una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada para trasladar al indiciado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Durante la audiencia de control, el juez encargado del caso analizó las pruebas aportadas por la Fiscalía mexiquense y resolvió vincular a proceso a Luis Eduardo 'N'. Como parte de las resoluciones, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, lo que significa que el imputado permanecerá recluido mientras dura el proceso.

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual ambas partes podrán aportar más pruebas antes de pasar a la siguiente etapa procesal. Es importante recordar que, conforme al marco legal vigente, al detenido se le debe considerar inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM