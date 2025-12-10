Vinculan a proceso a 'El Majin Boo', presunto miembro del CJNG, por venta de armas y drogas

Guanajuato, Guanajuato.- Un juez federal con sede en Guanajuato dictó la vinculación a proceso para César 'R.', alias 'El Majin Boo', por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de acopio y tráfico de armas. El imputado, identificado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido hace apenas unos días en un inmueble ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), informó que se concretó la detención del presunto delincuente como resultado de un operativo coordinado efectuado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Secretaría Marina-Armada de México (Semar).

Una vez que se confirmó la captura, el Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba para que un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, quien vinculó a proceso a 'El Majin Boo' e interpuso le impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en la capital guanajuatense. Además otorgó un plazo de dos meses para que se desarrolle la investigación complementaria.

Detienen a jefe de plaza del CJNG

El martes 9 de diciembre, un hombre identificado como Miguel Alexander 'N.', alias 'El Dumbo', un presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Cozumel, Quintana Roo, fue detenido en la colonia Colonos Cuzamil junto a otros tres supuestos de la organización criminal. Los otros tres sujetos, identificados como Aarón 'N.', Kevin Orlando 'N.' y Ever Eladio 'N.', fueron capturados durante un operativo desplegado sobre la calle 33 Sur.

La captura de estos cuatro hombres se encuentra relacionada con dos homicidios registrados en la región: uno el 28 de octubre de 2025 en la avenida Félix González Canto y otro el 5 de diciembre en la colonia Flores Magón I. En este último, la víctima mortal fue identificada como el padre del líder de un grupo criminal rival. La FGE señala a 'El Dumbo' como presunto autor intelectual de ambos crímenes y responsable de la distribución de armas, drogas y recursos ilícitos.

