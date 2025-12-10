VIOLENCIA, sin control en Cajeme: Ataque armado durante la madrugada deja una víctima

Cajeme, Sonora.- La violencia sigue al alza en Cajeme. La madrugada de este miércoles 10 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como del Gobierno Federal, desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la comisaría de Providencia, luego de que se reportara una agresión armada dentro de un domicilio. Este evento dejó una víctima herida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de este miércoles, alrededor de las 00:20 horas, tiempo local, a la altura de la calle Rialito, entre el bulevar Providencia. En ese punto, sujetos armados habrían arribado al sitio y accionado armas de fuego en contra de un hombre que se encontraba al interior de la vivienda.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La balacera ocurrió la madrugada de este miércoles. Foto: Facebook

Tras el ataque, la víctima quedó gravemente herida, por lo que habitantes de la zona pidieron apoyo a los servicios de emergencia a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en la escena oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar).

También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima; debido a la gravedad de sus heridas los socorristas lo trasladaron a un hospital local, donde permanece bajo supervisión médica. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil de la agresión; tampoco se sabe cuál es su estado de salud actual.

#Seguridad | Noche violenta en Ciudad Obregón: Intensa BALACERA causa TERROR y deja un hombre muerto uD83DuDEA8https://t.co/BEM30C09ra — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

La zona fue asegurada por agentes municipales, quienes acordonaron el perímetro para permitir el trabajo de los peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). El personal especializado realizó el levantamiento de casquillos percutidos y recabó declaraciones de vecinos que afirmaron haber escuchado múltiples detonaciones. Todo esto se integrará a una nueva carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión, por lo que la investigación continuará su curso en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui