Accidente laboral: Derrumbe sepulta retroexcavadora y cobra la vida de su operador en Yucatán

Tekax, Yucatán.- La tarde de este miércoles se registró un accidente laboral con consecuencias fatales en el municipio de Tekax, Yucatán. El percance tuvo lugar en las instalaciones de la empresa llamada Materiales Agregados Peninsulares S.A. de C.V., una planta trituradora situada en el kilómetro 88 de la carretera federal Mérida – Chetumal, a la altura del entronque que conduce hacia la localidad de Xaya.

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos y los primeros reportes oficiales, la víctima fue identificada como Carlos D., de 47 años de edad, quien era vecino del municipio de Tzucacab. El trabajador se encontraba desempeñando sus funciones habituales a bordo de una retroexcavadora, realizando maniobras de excavación y movimiento de material pétreo en la zona de extracción.

Los hechos apuntan a que, durante la operación de la unidad pesada cerca de una pared de piedra, la estructura cedió repentinamente. Este derrumbe provocó que una cantidad grande de rocas, tierra y material triturado cayera directamente sobre la maquinaria. El peso y la fuerza del impacto colapsaron la cabina del vehículo, atrapando al operador en su interior y dejándolo prensado entre los metales retorcidos y el material derrumbado.

Ante la emergencia, compañeros de trabajo intentaron brindar asistencia y solicitaron el apoyo de los cuerpos de rescate. Al sitio arribaron paramédicos y personal de servicios de emergencia; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, únicamente pudieron confirmar que el trabajador ya no contaba con signos vitales, determinando que el fallecimiento se produjo de manera instantánea debido a la magnitud del accidente.

#YUCATAN Un hombre perdió la vida en una trituradora de materiales, en el municipio de #Tekax. El trabajador operaba una retroexcavadora cuando hubo un derrumbe que lo sepultó. pic.twitter.com/bT01UoaASF — Desde el Balcón (@desdebalcon) December 11, 2025

El cuerpo fue identificado en el sitio por uno de sus compañeros de trabajo. Elementos de seguridad procedieron a acordonar la zona para preservar la escena, permitiendo así el ingreso de las autoridades competentes. Personal de la Fiscalía General del Estado y autoridades laborales iniciaron las diligencias correspondientes para investigar las causas exactas que originaron el derrumbe y determinar si existió alguna falla en los protocolos de operación o en la estabilidad del terreno.

Fuente: Tribuna del Yaqui