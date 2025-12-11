Acribillan a hombre frente a casa al norte de Hermosillo; testigos lo llevaron a un hospital

Hermosillo, Sonora.- Durante la tarde de este jueves 11 de diciembre, las autoridades de seguridad pública activaron el código rojo en Hermosillo tras recibir el reporte de una agresión armada en el sector norte de la ciudad. Los hechos violentos tuvieron lugar en las inmediaciones de la colonia Jacinto López, generando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y fuerzas del orden poco antes de las 16:00 horas.

De acuerdo con los primeros informes, el suceso se registró sobre la calle San Rafael, entre las avenidas 12 de Octubre y Monteverde. Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en la vía pública. La víctima es un hombre, cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento, quien se encontraba frente a un domicilio cuando fue interceptado.

Presuntamente, sujetos armados arribaron al sitio y dispararon directamente contra la persona para posteriormente emprender la huida antes de la llegada de las patrullas. Tras el ataque, el hombre lesionado fue auxiliado por testigos. Se informó que no esperó el arribo de una ambulancia, sino que fue trasladado a un hospital a bordo de un vehículo particular para recibir atención médica, debido a que sufrió múltiples impactos de bala.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han informado sobre cuál es el estado de salud de la víctima. La escena del crimen fue asegurada por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes acordonaron el perímetro para preservar los indicios, contando con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para el resguardo de la zona.

Varios casquillos fueron hallados desperdigados por el sitio

En el sitio, personal de Servicios Periciales localizó al menos ocho casquillos percutidos sobre la banqueta y carpeta asfáltica, mismos que fueron recolectados como evidencia. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron para iniciar las indagatorias correspondientes y esclarecer la mecánica de los hechos. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ninguna persona relacionada con este suceso.

