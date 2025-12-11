Alerta en Guerrero: Reportan desaparición de madre junto a sus cinco hijos menores de edad

Chilpancingo, Guerrero.- Las autoridades del estado de Guerrero pusieron en marcha un operativo de búsqueda y localización tras el reporte de desaparición de Zenaida García Vivar, de 33 años de edad, y sus cinco hijos menores de edad. La familia fue vista por última vez el pasado 6 de diciembre en la capital del estado, Chilpancingo. Desde esa fecha, no se ha tenido contacto ni información sobre su paradero, lo que ha derivado en la intervención de diversas instancias gubernamentales.

Ante la denuncia de los hechos, el Gobierno de Guerrero procedió a la activación del Protocolo Violeta. Este mecanismo está diseñado específicamente para la búsqueda pronta de niñas y mujeres, y establece una coordinación directa entre las fuerzas de seguridad estatales, municipales y federales. El objetivo de este protocolo es agilizar las labores de rastreo mediante el despliegue de operativos en campo, el análisis de inteligencia y la difusión masiva de las fichas de identificación para solicitar la colaboración de la ciudadanía.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por las autoridades, Zenaida García Vivar posee las siguientes características físicas que son clave para su identificación: tiene una estatura de 1.58 metros, es de complexión delgada y tez morena. Su rostro es redondo, con cabello lacio de color oscuro y ojos café oscuro. Como señas particulares, el reporte indica que presenta cicatrices visibles causadas por varicela en el rostro, así como un lunar ubicado en la mejilla izquierda.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de mezclilla azul y una blusa de color blanco. Junto a ella se encuentran sus cinco hijos, todos menores de edad. Para proteger su identidad conforme a la ley, las autoridades han difundido únicamente sus iniciales: J.D.I.G., R.I.G., E.I.G., M.I.G. y V.I.G. Hasta el momento, el boletín oficial no ha especificado las edades exactas de los menores, pero se ha confirmado que viajaban en compañía de su madre al momento de perderse el contacto.

#AlertaVioleta uD83DuDFE3 Solicitamos de su valiosa colaboración para localizar a Zenaida García Vivar.



Si la has visto o tienes información de su paradero, comunícate al 911. pic.twitter.com/JQte9NHn6P — Secretaría de la Mujer Guerrero (@SemujerGro) December 9, 2025

En relación con las líneas de investigación, se ha integrado al expediente la declaración de la madre de Zenaida, quien interpuso la denuncia. En su testimonio, señaló antecedentes de violencia intrafamiliar que afectaban a su hija, un dato que las autoridades han tomado en cuenta para determinar el nivel de riesgo y las estrategias de búsqueda. No obstante, la Fiscalía y los organismos encargados no han emitido una conclusión sobre si la desaparición fue voluntaria, forzada o producto de una retención ilegal, manteniendo abiertas todas las hipótesis mientras avanzan las diligencias.

Las instituciones de seguridad han reiterado el llamado a la población para aportar cualquier información veraz que pueda contribuir a dar con el paradero de la familia. Se solicita que cualquier dato sea comunicado a través de la línea de emergencias 911 o mediante los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado y el Protocolo Violeta.

Fuente: Tribuna del Yaqui