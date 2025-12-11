Alerta: FUERTE CHOQUE en Carretera Internacional de Sonora deja dos víctimas

Guaymas, Sonora.- La noche de este miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un fuerte operativo en la Carretera Internacional, tramo Guaymas–Empalme, al sur del Estado, luego de que se reportara un aparatoso accidente vehicular. Por desgracia, este siniestro dejó a dos personas gravemente heridas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, miércoles 10 de diciembre de 2025, poco antes de la medianoche, en la zona de Las Batuecas. Se detalló que un vehículo tipo vagoneta, color blanco, circulaba por la Carretera Internacional, en el tramo ya mencionado, y que, de repente, perdió el control. Lo anterior provocó que terminara impactándose por alcance contra una unidad perteneciente a Grúas Rojas.

Los hechos ocurrieron la noche de este miércoles. Foto: Facebook

La fuerza del choque provocó que la vagoneta quedara completamente dañada y sus ocupantes atrapados entre los restos del automóvil. Testigos que vieron el accidente dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se hicieron presentes elementos del heroico cuerpo de Bomberos, quienes iniciaron con las maniobras de rescate.

Las autoridades confirmaron que las dos personas que viajaban en la vagoneta terminaron prensadas, por lo que se utilizaron herramientas hidráulicas para liberarlas. Una vez estabilizadas, paramédicos de Cruz Roja Mexicana las trasladaron a un hospital de la región, donde quedaron bajo atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su estado de salud.

#Seguridad | El infierno terminó: Detienen a sujeto que agredía y sometía su concubina en ejido de Cajeme uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/ckYKZCzSLN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

Mientras se efectuaban los trabajos de rescate y auxilio, elementos del Departamento de Tránsito Municipal implementaron un operativo para facilitar la circulación y evitar otro percance en la zona. Asimismo, elaboraron el Informe Policial Homologado con el fin de integrar la carpeta correspondiente y deslindar responsabilidades. La carretera permaneció parcialmente restringida durante varios minutos mientras se retiraban los vehículos siniestrados, sin embargo, este jueves ya opera con normalidad.

Conduce con precaución.

Fuente: Tribuna del Yaqui