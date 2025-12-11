Arrestan a 'La Morena', presunta implicada en secuestro y desaparición de un hombre en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de la labor de investigación realizada por la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas, fue posible la vinculación a proceso penal en contra de una mujer llamada Danna Gabriela 'N', alias 'La Morena', quien fue arrestada en el municipio de Cajeme. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó avances en la carpeta de investigación de este caso.

Durante el desahogo de la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó ante la autoridad judicial las pruebas recopiladas. Estos elementos fueron recabados tras el cumplimiento de una orden de aprehensión ejecutada contra la hoy imputada. La acusación formal señala su presunta participación en los delitos de desaparición de persona y asociación delictuosa, en perjuicio de la víctima identificada como Gilberto Fernando 'N'.

Tras valorar la evidencia expuesta, el juez de control determinó que existen elementos suficientes para acreditar la presunta responsabilidad de la acusada en la privación de la libertad de la víctima. En consecuencia, dictó el auto de vinculación a proceso. Asimismo, como medida cautelar necesaria para garantizar la comparecencia de la imputada durante el juicio y evitar la sustracción de la acción penal, el juez ordenó su prisión preventiva justificada.

Por este motivo Danna Gabriela 'N' permanecerá recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón mientras se desarrolla la investigación complementaria. La Fiscalía de Sonora señaló que "con esta acción reitera su compromiso de utilizar todos los recursos legales y de investigación a su alcance para esclarecer los casos de desaparición, llevar a los responsables ante la justicia y trabajar incansablemente para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas indirectas".

