Ataque armado en casa de madera y cartón deja un hombre sin vida y mujer herida en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Un ataque armado registrado en la colonia San Rafael, ubicada al poniente de Culiacán, Sinaloa, dejó como saldo preliminar a un hombre ejecutado y a una mujer lesionada por proyectil de fuego. La violenta agresión se perpetró en un domicilio construido de madera y cartón que se ubica en un terreno baldío del mencionado sector. Hasta el momento se desconoce la identidad y los datos generales del hoy occiso.

Según datos proporcionados por medios locales, la fémina herida fue identificada preliminarmente como Marta Nubia 'N.', de 32 años de edad, de quien se dijo es de complexión delgada, estatura baja y tez morena, además se detalló que tiene el pelo teñido de rubio. Al menos un gatillero irrumpió en la vivienda improvisada situada sobre la calle Francisco Vázquez Coronado, entre las avenidas Cristóbal de Oñate y Hernando de Alarcón.

Los datos precisan que el reporte se registró minutos después de las 11:30 de la mañana de este día, cuando el servicio de emergencia 911 fue notificado sobre una mujer lesionada por disparos de arma de fuego en el interior de un inmueble ubicado por la calle Cristóbal de Oñate, entre Francisco Vázquez de Coronado y Fortunato Jiménez de dicho sector", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ataque a balazos deja una mujer herida sobre la calle Cristobal de Oñate entre Fortunato Jiménez y Francisco Vázquez de Coronado, en la colonia San Rafael, al surponiente de #Culiacán. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de unas casas de madera. pic.twitter.com/fsKlddPRRd — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 11, 2025

Luego de recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Defensa) y de la paramédicos de Protección Civil se movilizaron al sitio. En el lugar, los marinos y el personal médico confirmaron la presencia de una mujer lesionada en el interior del domicilio, en donde confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales. El área quedó acordonada, mientras que la fémina fue trasladada a un hospital cercano.

Posteriormente se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, por lo que personal pericial y de investigación realizaron los trabajos de campo, así como las averiguaciones previas con respecto a este violento hecho que dejó a un hombre sin vida y a una mujer herida. Una vez que concluyeron las diligencias correspondientes, el cuerpo del masculino fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui