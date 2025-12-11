Cae presunto responsable del asesinato de Brayan Nicolás Vicente, regidor de Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.- Este jueves 11 de diciembre, un juez de control determinó vincular a proceso a Yael 'N', quien fue detenido como presunto implicado en el asesinato de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del municipio de Reynosa, Tamaulipas. La audiencia, llevada a cabo en las instalaciones del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, definió la situación jurídica inmediata del imputado, aunque por cargos distintos al homicidio del servidor público.

Durante la comparecencia, la autoridad judicial encontró elementos suficientes para procesar a Yael ‘N’ por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, así como por el delito de cohecho. Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva justificada y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Es importante precisar que, hasta el momento, la imputación por el asesinato de Vicente Salinas no se ha presentado ante el juez en esta audiencia específica.

No obstante, fuentes cercanas a la investigación indican que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya trabaja en la integración de la carpeta para ejecutar, en los próximos días, una orden de aprehensión por el delito de homicidio. El objetivo es vincularlo directamente con el hallazgo del cuerpo del funcionario tamaulipeco, ocurrido en un departamento de la colonia Tabacalera, cerca de Paseo de la Reforma.

uD83DuDEA8Hallan sin vida a Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor del Ayuntamiento de #Reynosa, en un departamento de la Ciudad de México; llegó para participar en las manifestaciones de la Cuarta Transformación (#4T), en el Zócalo capitalino. @gobtam



uD83DuDD34El cuerpo fue descubierto por… pic.twitter.com/4UBIgXmu1Z — Josue Aguilar (@josuealeexis) December 8, 2025

La detención de Yael 'N' se concretó el pasado 8 de diciembre gracias a un operativo coordinado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). De acuerdo con los informes oficiales, el arresto tuvo lugar en la colonia San Pedro Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las labores de inteligencia permitieron su localización, pues los agentes utilizaron el sistema de geolocalización del teléfono móvil de la víctima y analizaron las cámaras de videovigilancia del C5, lo que permitió rastrear un vehículo color gris presuntamente involucrado en los hechos.

Al momento de su aseguramiento, los oficiales realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial. En dicha inspección, se le encontraron 31 bolsas pequeñas que contenían marihuana, así como un paquete con aproximadamente un kilogramo de la misma hierba. Además, se aseguró una sustancia con las características propias de la droga conocida como ‘cristal’, tres teléfonos celulares de alta gama y cuatro tarjetas bancarias, elementos que fundamentaron la actual vinculación a proceso por delitos contra la salud.

uD83DuDED1De última hora,uD83DuDC47*Detienen a Yael “N” uno de los presuntos homicidas del regidor del municipio de Reynosa, Tamaulipas Brayan Nicolás Vicente Salinas, quien el pasado 7 de diciembre, fue hallado muerto en un departamento en Paseo de la Reforma de la CDMX, su cómplice sigue libre pic.twitter.com/MrWstH8CbM — jorge sánchez torres (@jorgesncheztor1) December 9, 2025

Mientras avanza el plazo de investigación complementaria, se espera que el ministerio público formalice la acusación por la muerte de Brayan Nicolás, quien era conocido en su Estado natal por su labor política y su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

Fuente: Tribuna del Yaqui