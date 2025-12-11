Capturan a mujer implicada en balacera e incendio de bar en Puebla; siete personas murieron

Puebla, Puebla.- Las autoridades de Puebla confirmaron un avance en las investigaciones relacionadas con los sucesos violentos ocurridos el pasado 18 de noviembre en la colonia Popular Coatepec, de la capital poblana. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la aprehensión de Isabel 'N', quien ha sido identificada como probable partícipe en el ataque armado e incendio del bar La Coss, hecho que resultó en el fallecimiento de siete personas y dejó a otras cinco con lesiones de diversa consideración.

La captura de Isabel 'N' se realizó en las inmediaciones de la Plaza Ventura, en la zona de la Vía Atlixcáyotl, perteneciente a la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo. De acuerdo con los reportes oficiales, esta acción no fue un hecho aislado, sino el producto de una labor de inteligencia y seguimiento que permitió recabar los datos necesarios para solicitar y ejecutar la orden de aprehensión. La imputada enfrenta cargos graves por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Es importante destacar el despliegue operativo que facilitó esta detención. La FGE detalló que se trató de una estrategia conjunta en la que participaron elementos de diversas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). Con el aseguramiento de Isabel 'N', suman ya tres las personas detenidas por su presunta vinculación con este caso.

La línea de investigación ha permitido desarticular progresivamente a la estructura responsable. La primera detención fue la de Gabriel García Mendoza, conocido por el alias de 'El Tato'. Este sujeto fue asegurado la noche del 26 de noviembre durante un operativo en la capital poblana y ha sido señalado, según declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, como el presunto autor material e intelectual del ataque. Testimonios de los sobrevivientes habrían sido fundamentales para su identificación directa.

El perfil criminal de 'El Tato' sugiere que este individuo operaba como líder de una célula delictiva dedicada a la venta de estupefacientes y al cobro de derecho de piso en municipios aledaños como Cuautlancingo y Cholula, ejerciendo presión sobre los propietarios de bares y centros nocturnos. Días después de su captura, un juez determinó su vinculación a proceso por múltiples delitos, entre ellos homicidio doloso, daño en propiedad ajena y extorsión.

Durante la madrugada, un grupo armado irrumpió en el bar La Coss, localizado en la 11 Sur y 105 Poniente. 3 meseros y dos bailarinas fueron asesinados. La inseguridad y violencia sube en #Puebla y ni el alcalde ni el gobernador pueden con el paquete. pic.twitter.com/PHXdbqihUI — Iustitia México (@MexIustitia) November 18, 2025

La secuencia de detenciones continuó el pasado 10 de diciembre con la captura de Alejandro 'N', alias 'El Pelón', en la colonia Los Héroes de Puebla. Las autoridades lo identificaron como un presunto cómplice cercano a 'El Tato', consolidando así la hipótesis de un ataque orquestado por un grupo organizado. Con la reciente incorporación de Isabel 'N' al proceso judicial, la Fiscalía busca cerrar el cerco sobre los responsables de los hechos ocurridos en el bar La Coss, garantizando el curso legal correspondiente para las víctimas y sus familias.

Fuente: Tribuna del Yaqui