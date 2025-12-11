Cateo en pleno Centro de Hermosillo: Fiscalía asegura local en venta y extrae evidencias

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este jueves, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) concretaron el aseguramiento de un inmueble ubicado en el primer cuadro de la ciudad de Hermosillo, como resultado de una orden de cateo que forma parte de una carpeta de investigación activa. El local, situado sobre la avenida Aquiles Serdán, operaba anteriormente como una clínica dental y actualmente ostentaba en venta.

Aunque la presencia de unidades de seguridad comenzó a registrarse en la zona desde el pasado domingo, fue hasta este jueves 11 de diciembre cuando se desplegó el operativo completo para ejecutar la diligencia judicial. Esta acción requirió una logística de seguridad que implicó el cierre temporal de la circulación vehicular en la avenida Serdán, entre las calles Jesús García y Horacio Soria, modificando la dinámica habitual del sector comercial.

El operativo contó contó con la participación de efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Policía Municipal y peritos especializados. Durante la intervención, el perímetro fue resguardado ante la vista de ciudadanos que transitaban por el lugar o que esperaban turno en las oficinas de Bienestar situadas a solo unos metros de distancia.

Al interior del establecimiento cateado, el personal de Servicios Periciales y los agentes investigadores procedieron a la recolección de diversos indicios. Según los primeros reportes, las autoridades extrajeron cajas, documentos y otros objetos que fueron integrados como evidencia para el seguimiento del caso.

Al finalizar el protocolo, se colocaron los sellos oficiales de aseguramiento en la fachada, indicando que la propiedad queda bajo resguardo de la Fiscalía de Sonora mientras continúan las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos vinculados al inmueble. De momento no se ha informado el motivo de estas acciones, pero se espera un comunicado en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui