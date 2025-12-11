Detenido en Nogales: Hombre amenaza de muerte a vecinos y causa destrozos en una propiedad

Nogales, Sonora.- Por amenazar de muerte a sus vecinos en la colonia Luis Donaldo Colosio, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora, un hombre de 54 años de edad, identificado como Rubén 'N.', fue detenido por elementos de la Policía Municipal. El sujeto fue sorprendido mientras amedrentaba a los residentes de la mencionada demarcación, uno de los cuales denunció que el detenido causó daños materiales en su domicilio.

Según un informe oficial difundido durante la mañana de este 10 de diciembre de 2025, los hechos se registraron a las 11:05 horas aproximadamente, cuando, a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), los agentes fueron alertados acerca de la presencia de un civil con comportamiento agresivo en la calle Los Choles. Fue en ese momento que se desplegó un operativo de seguridad.

A su llegada, los uniformados detectaron que el agresor estaba sosteniendo una piedra y profiriendo amenazas de muerte; sin embargo, una vez que notó la presencia policial, soltó el objeto y continuó con los ataques verbales. Una mujer se acercó a los oficiales y les dijo que Rubén 'N.' la amenazó a ella y a su hija adolescente. Otro vecino de la zona declaró haber sido intimidado momentos antes y denunció daños en una ventana, señalando al detenido.

El sujeto fue identificado como Rubén 'N.', de 54 años de edad.

Por tales motivos, los policías municipales intervinieron y procedieron con el arresto del individuo, a quien le leyeron sus derechos como persona detenida. Posteriormente se realizó su traslado hacia las instalaciones del Centro de Atención Temprana con detenido, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en donde quedó a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

En otro hecho registrado la tarde del lunes 8 de diciembre en Nogales, una mujer identificada como Candelaria, de 46 años, solicitó apoyo a elementos de la Policía Municipal tras ser víctima de una presunta agresión física en un domicilio de la colonia Bellavista. La víctima relató que dos vecinas, madre e hija, la enfrentaron por un supuesto rumor y posteriormente la atacaron, causándole lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui