Detenido por acosar y grabar sin autorización a dos niñas durante una peregrinación en Torreón

Torreón, Coahuila.- En un hecho ocurrido la noche del miércoles 10 de diciembre de 2025, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras ser señalado de presuntamente acosar y grabar sin consentimiento a dos menores de edad en el municipio de Torreón, Coahuila. De acuerdo con un informe oficial, las víctimas se encontraban participando en las tradicionales peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe, cuando el sujeto cometió las acciones descritas.

De acuerdo con información proporcionada por Multimedios Laguna, los hechos se registraron en la intersección de la avenida Juárez y la calle Ramos Arizpe, en donde las jóvenes, quienes forman parte de un grupo de danza, culminaban con un acto de adoración hacia la Virgen de Guadalupe. Fue en ese momento que las afectadas se percataron de que el sujeto, identificado como Omar Alejandro 'N.', de 47 años de edad, les tomaba fotos y videos sin su autorización.

Tras notar este comportamiento por parte del individuo, las menores le comunicaron lo sucedido a su madre, quien inmediatamente solicitó apoyo a una unidad de la Policía Municipal que se encontraba cerca de la peregrinación. El llamado ciudadano se registró aproximadamente a las 22:20 horas y, después de escuchar la versión de la parte afectada, los uniformados procedieron con la aprehensión del supuesto acosador.

Como resultado de las acciones, los agentes también aseguraron el teléfono celular con el que presuntamente grabó a las féminas. Posteriormente, Omar Alejandro 'N.' fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y, en caso de que interponga la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, el hombre deberá responder y su futuro se definirá con base en los resultados de las respectivas investigaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui