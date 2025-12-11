Discusión termina mal: Hombre amenaza de muerte a su pareja con un arma de fuego en Durango

Gómez Palacio, Durango.- Una discusión de pareja terminó con la detención de un adulto mayor en el municipio de Gómez Palacio, Durango, cuando presuntamente amenazó de muerte a su esposa con un arma de fuego, en un hecho registrado durante la mañana del martes 09 de diciembre de 2025. El reporte fue atendido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección Ciudadana, los cuales se encargaron de efectuar el arresto.

De acuerdo con información recabada por El Siglo de Torreón, el sujeto fue identificado como Jesús Arturo 'N.', de 70 años de edad y con domicilio en el ejido 13 de Marzo. Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 horas, cuando el sospechoso se encontraba en su lugar de residencia y en compañía de su pareja sentimental, una mujer de 58 años cuya identidad se mantiene en el anonimato. En ese lapso, los dos empezaron a discutir fuertemente.

De un momento a otro, el individuo comenzó a agredir verbalmente a la fémina, para luego tomar un arma de fuego y amenazarla de muerte. Sin embargo, la víctima consiguió ponerse a salvo y solicitó apoyo de las corporaciones de seguridad a través de las líneas de emergencias del 9-1-1. Atendiendo el llamado ciudadano, oficiales de la Dirección de Seguridad Pública de Gómez Palacio acudieron al sitio y realizaron la aprehensión del septuagenario.

Además de la detención, las autoridades municipales aseguraron un arma de fuego tipo revólver calibre .22, así como múltiples cartuchos útiles. Derivado de este hecho, Jesús Arturo 'N.' fue llevado a módulos de detención temporal de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, en donde quedó a disposición del agente investigador del Ministerio Público por el delito de amenazas y lo que le resulte.

Lo detienen por golpear a su hijo

En otro hecho registrado en el municipio de Gómez Palacio, Durango, un hombre identificado como Manuel 'N.', de 52 años, fue detenido por agredir físicamente a su hijo y amenazar con explotar un tanque de gas en el interior de un domicilio de la colonia Francisco Zarco. Fuentes policiales señalan que el llegó a la casa en estado de ebriedad y comenzó a golpear a su vástago con los puños cerrados en distintas partes del cuerpo.

