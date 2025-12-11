Édgar Guadalupe desapareció hace días en Bácum y piden ayuda para que vuelva pronto a casa

Bácum, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora emitió una alerta para encontrar a Édgar Guadalupe Zazueta Mendoza, un hombre de 34 años de edad que se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado jueves 4 de diciembre de 2025. El individuo fue visto por última vez en el municipio de Bácum, Sonora, por lo que autoridades y familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información que pueda ayudar a dar con su paradero.

De acuerdo con el informe oficial, Édgar Guadalupe cuenta con diversas características físicas que pueden facilitar su identificación. El masculino es de tez morena, tiene cabello castaño oscuro, corto y liso. Mide aproximadamente 1.60 metros y pesa alrededor de 58 kilogramos, por lo que se le define como una persona de complexión delgada. También se indicó que posee ojos cafés pequeños y una boca grande con labios gruesos.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a ÉDGAR GUADALUPE ZAZUETA MENDOZA. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que difundió la Comisión de Búsqueda en redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que cuenta con un tatuaje en el brazo derecho con la palabra 'trompudos', el cual podría ayudar a confirmar su identidad en caso de algún avistamiento. Esta información fue compartida para facilitar la colaboración ciudadana, especialmente en zonas cercanas a Bácum y alrededores, en donde pudiera haber sido observado. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para su pronta localización.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para mantener la difusión de la ficha de búsqueda y apoyar en la localización de Édgar Guadalupe Zazueta Mendoza. Los reportes pueden hacerse al número 66 22 29 73 69 o al correo institucional. Hace unos días, el colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme AC difundieron el caso y proporcionaron un número telefónico personal 644 127 7784, en donde también se puede dar información.

