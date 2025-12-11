Ejecutan a mujer, agente de la Policía Municipal de Culiacán, cuando regresaba a su hogar

Culiacán, Sinaloa.- La noche de este miércoles 10 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sinaloa, así como personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la comunidad Navolato luego de que se alertara sobre una agresión armada contra una integrante de la Policía Municipal de Culiacán. Por desgracia, la víctima murió.

La movilización se extendió por varios kilómetros de la carretera Culiacán–Navolato, donde autoridades estatales y municipales se concentraron para asegurar el área y recabar información sobre lo ocurrido. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron el miércoles, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local a la altura del ejido Los Alamitos, en la sindicatura de San Pedro.

Se detalló que la víctima, identificada preliminarmente como Nayeli 'N', de 42 años de edad, regresaba a su domicilio, a bordo de una camioneta particular, luego de concluir su jornada laboral; en un punto, fue interceptada por sujetos armados hasta ahora no identificados. Los agresores se aproximaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra ella de manera directa, provocando que la mujer policía perdiera la vida en el lugar.

Tras el ataque, cuerpos de emergencia y corporaciones locales activaron el Código Rojo. Personal del heroico cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para intentar brindar apoyo, mientras que policías municipales de Navolato y agentes operativos de seguridad pública establecieron un perímetro para preservar los indicios. Pese a la rápida respuesta de los Servicios de Emergencia, se confirmó que la agente ya no contaba con signos vitales.

En un comunicado posterior, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal expresó su solidaridad con la familia de la oficial y anunció que recibirán el acompañamiento correspondiente conforme a la ley. La dependencia también informó que colaborará plenamente con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) en las investigaciones, con el objetivo de esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

Aunque no se reportan personas detenidas hasta el momento, las autoridades señalaron que se analizan diversas líneas de investigación.

