En plena vía pública de García, sicarios atacan a dos hombres; una de las víctimas murió

García, Nuevo León.- La violencia sigue al alza en Nuevo León. La noche de este miércoles 10 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, así como personal de la Guardia Nacional, desplegaron un impresionante operativo en la colonia Avance Popular, en el municipio de García, luego de que se alertara sobre una agresión armada. Este hecho violento dejó a dos personas lesionadas, una de ellas sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, miércoles 10 de diciembre, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en la calle Carmen Serdán, zona donde vecinos señalaron haber escuchado múltiples detonaciones antes de que las autoridades arribaran. Testigos mencionaron que varios sujetos llegaron al lugar a bordo de un vehículo y, sin mediar palabra, abrieron fuego de manera directa contra dos hombres que se encontraban afuera de una vivienda.

#Seguridad | Alerta: FUERTE CHOQUE en Carretera Internacional de Sonora deja dos víctimas uD83DuDCA5??https://t.co/BYUmxu0shc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

Tras el ataque, los sicarios huyeron hacia una dirección desconocida; en tanto, uno de los afectados quedó tendido en el sitio, mientras que el segundo hombre, quien resultó gravemente lesionado, pidió apoyo a vecinos. A la brevedad se activó el Código Rojo en ese sector de García.

A la escena acudieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal, quienes aseguraron el perímetro para resguardar indicios y evitar el paso de curiosos. Minutos después se incorporaron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de Servicios Periciales, que inició la recopilación de evidencia balística y testimonios para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que uno de los hombres perdió la vida en el lugar del ataque, en tanto que la segunda víctima fue trasladada a un hospital cercano, donde permanece bajo observación médica. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su estado de salud.

#Seguridad | Pasarán 10 años tras las rejas: Sentencian a pareja sorprendida con armas al norte de Sonora uD83DuDC6BuD83CuDFFBuD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/755ZlNcAi7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

Las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han confirmado si el hecho podría estar relacionado con actividades delictivas en la zona. Sin embargo, informaron que la investigación continuará por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) hasta determinar las circunstancias exactas del crimen y avanzar en la ubicación de los agresores.

Fuente: Tribuna del Yaqui