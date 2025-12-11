Era Hugo Armando: Ejecutado a balazos hallan a jefe de enfermería del IMSS al sur de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Este jueves 11 de diciembre de 2025 se registró el hallazgo de un cuerpo sin vida en un camino de terracería que comunica del campo San Roberto a la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica, ubicada al sur del municipio de Culiacán, Sinaloa. Los primeros informe indicaron que la víctima era de complexión regular y tez morena clara, además de que vestía calzado de color blanco, un pantalón del mismo color y un suéter de color verde, indumentaria que se utiliza en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hoy occiso fue identificado como Hugo Armando 'N.', de 54 años de edad y con domicilio en el fraccionamiento Stanza Solare. También se dijo que se tenía base en una clínica del IMSS en la capital sinaloense como jefe de enfermería y, al momento de ser encontrado, presentaba visibles impactos de arma de fuego a la altura del cráneo y en distintas partes de su superficie corporal.

El cuerpo de Hugo Armando fue localizado asesinado, aparentemente por disparos de arma de fuego, en un camino de terracería que comunica del campo San Roberto a la carretera Culiacán-Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio de Culiacán, Sinaloa, alrededor del mediodía de este jueves 11 de diciembre", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

#Culiacán | Era Hugo Armando, jefe de enfermería del #IMSS, el hombre que fue localizado ejecutado en un camino de terracería que comunica del campo San Roberto a la carretera Culiacán–Eldorado, en la sindicatura de Costa Rica.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se movilizaron al sitio y confirmaron la presencia del cadáver tirado boca abajo en una parcela que corre paralela a un camino de terracería y a un costado de un sembradío de plantas de maíz. Por tal motivo, la zona quedó acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, quien se encargó de los trabajos de campo y de las primeras indagatorias del caso.

Una vez que concluyeron las diligencias correspondientes, la autoridad competente ordenó el retiro y traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicó la necropsia de ley y fue identificado oficialmente. El cadáver permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público hasta que, a través del debido procedimiento legal, los familiares lo reclamen para realizar los respectivos servicios funerarios.

