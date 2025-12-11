Fiscalía de Sonora realiza diligencia en tienda Waldo's de Hermosillo donde ocurrió explosión

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reportó avances importantes en la carpeta de investigación relacionada con la explosión e incendio ocurridos el pasado 1 de noviembre en una sucursal de la cadena comercial Waldo's, ubicada en la colonia Centro, de Hermosillo. Este jueves, personal de la institución efectuó una diligencia técnica especializada en las instalaciones afectadas, en estricto cumplimiento de una resolución judicial.

Esta actuación ministerial responde a los requerimientos formulados por el Ministerio Público hacia los representantes ejecutivos de la empresa, con el objetivo principal de garantizar su derecho a una defensa adecuada dentro del proceso legal. Según informó la dependencia, las labores en el sitio se desarrollaron bajo protocolos de seguridad, manteniendo el resguardo perimetral y asegurando la integridad de la cadena de custodia, elementos fundamentales para dar solidez jurídica a los hallazgos periciales.

Con esto se busca esclarecer las causas del incidente que resultó en el fallecimiento de 24 personas. Paralelamente a las acciones en el lugar de los hechos, las repercusiones administrativas se han extendido a otras sucursales de la cadena. Desde el pasado 3 de noviembre, diversas autoridades municipales iniciaron la suspensión de actividades en múltiples tiendas de la misma firma tras detectar incumplimientos en los protocolos de seguridad y protección civil vigentes.

En el ámbito de las responsabilidades legales, la FGJES comunicó, a través de conferencias de prensa, que las líneas de investigación permanecen abiertas y apuntan hacia la probable existencia de responsabilidades tanto de carácter penal como administrativo. Estas indagatorias abarcan a funcionarios de los tres niveles de Gobierno, municipal, estatal y federal. Como parte de la fase de integración de la carpeta, se han realizado hasta el momento más de 50 entrevistas a diversos actores relacionados con el caso.

La autoridad investigadora ha enfatizado que el proceso de deslinde de responsabilidades se basa en datos técnicos y documentales. Entre los hallazgos preliminares más relevantes que han trascendido, se destaca que el establecimiento operaba sin la autorización correspondiente de Protección Civil desde el año 2021, situación que ha motivado la citación de servidores públicos para rendir su declaración y esclarecer las omisiones en la supervisión normativa del inmueble.

