FOTOS: Conductor SE QUEDA DORMIDO al volante y causa TREMENDA VOLCADURA en entrada sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Tremendo choque volcadura se registró la mañana de este jueves 11 de diciembre de 2025 en la entrada sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, cuando dos vehículos compactos colisionaron y uno de ellos terminó llantas arriba, provocando la movilización de las autoridades. El incidente habría sido provocado porque uno de los dos conductores se quedó dormido.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:30 de la mañana sobre la calle Jalisco, casi en su cruce con la calle 200, donde un Toyota Prius de color azul circulaba por la zona y terminó impactándose por alcance contra un Chevrolet Beat de color gris. Tras el golpe, el Prius perdió el control y volcó, quedando las llantas arriba sobre la vialidad. Aunque se presume que el accidente habría sido provocado porque el conductor del Beat se quedó dormido, lo que hizo que el Prius le chocara, aún las causas no se confirman del todo. Se dio a conocer que el conductor del automóvil gris señaló que tomó un medicamento que le dio somnolencia.

Se registró una tremenda volcadura en la entrada sur de Ciudad Obregón

Automovilistas que pasaban por el área alertaron a los servicios de emergencia, por lo que elementos de Tránsito Municipal de Cajeme y personal de auxilio acudieron al sitio para asegurar la zona y verificar el estado de los involucrados. Tras una revisión inicial, se confirmó que ninguno de los ocupantes presentó lesiones, aunque ambos vehículos quedaron con importantes daños; se presume que el Toyota Prius resultó como pérdida total.

Se registró una tremenda volcadura en la entrada sur de Ciudad Obregón

Las autoridades procedieron a realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del percance, así como las responsabilidades de los conductores. Mientras tanto, la circulación en el sector fue parcialmente restringida durante varios minutos hasta que las unidades siniestradas fueron retiradas con apoyo de una grúa. Autoridades de Cajeme pidieron a los automovilistas manejar con precaución, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la visibilidad puede ser limitada y el tránsito vehicular comienza a incrementar. Además, recordaron que este día se realiza la famosa peregrinación por el Día de la Virgen de Guadalupe, por lo que deben conducir con especial atención.

Se registró una tremenda volcadura en la entrada sur de Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui