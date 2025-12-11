(FOTOS) Segundo CHOQUE-VOLCAMIENTO del DÍA en Ciudad Obregón; conductor es atendido por Cruz Roja

Ciudad Obregón, Sonora.- Una epidemia de choques con volcamientos es lo que se registra en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, pues en menos de 24 horas se han registrado dos aparatosos accidentes. El primero, como te contó TRIBUNA, se registró en la salida sur de la urbe y este segundo tuvo lugar en la entrada norte; aquí te damos a conocer los detalles de este nuevo incidente de hoy jueves 11 de diciembre de 2025.

El suceso tuvo lugar antes de las 10:20 horas en el norte de la ciudad, frente al supermercado Walmart, donde una camioneta tipo vagoneta BMW, 2025, con placas de Arizona, resultó volcada sobre el costado izquierdo. Esto habría sido provocado después de que un vehículo Hyundai 110 de color gris, al momento de ir circulando sobre la Carretera Federal México 15, quiso adelantar a la camioneta y le cortó circulación, lo que provocó que esta perdiera el control y se terminara volcando, saliéndose del camino e impactándose contra un poste del estacionamiento del supermercado.

Al lugar llegaron elementos de Tránsito Municipal de Cajeme y paramédicos de la Cruz Roja, ya que se necesitó la revisión del conductor de la camioneta; por fortuna, solo resultó con lesiones menores que se atendieron en el lugar. De la otra persona al volante no se informó que hubiese sido apoyada por el cuerpo de auxilio, por lo que los daños de este aparatoso accidente solamente quedaron en materiales.

Conductor se queda dormido y provoca accidente

Cabe señalar que, como se comentó, ya se había registrado un accidente previamente a la altura de la entrada sur de la ciudad, donde el conductor de un Chevrolet Beat de color gris se habría quedado dormido y provocó que un Toyota Prius de color azul se impactara contra él y posteriormente se volcara. El hecho no dejó lesionados, pero los automóviles quedaron como pérdidas totales por lo impactante que fue la colisión entre dos unidades.

Con este accidente, una vez más las autoridades llaman a manejar con prudencia, sobre todo en estas fechas donde aumenta el flujo vial por motivo de las fiestas navideñas y la llegada de visitantes a la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui