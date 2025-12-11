Golpe al narcomenudeo en Ciudad Obregón: Caen tres sujetos con diversas dosis de drogas

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó los resultados recientes de dos operativos de seguridad realizados en Ciudad Obregón. Como resultado se logró la detención de tres personas presuntamente vinculadas al narcomenudeo, así como el aseguramiento de diversas dosis de narcóticos y un vehículo. Estas acciones las ejecutaron diversas corporaciones de seguridad.

Participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). El primer despliegue operativo respondió al cumplimiento de un mandamiento judicial. Las fuerzas del orden efectuaron una diligencia de cateo en una vivienda situada en la calle Zumaya, perteneciente al fraccionamiento Las Misiones.

Durante la inspección del inmueble, se logró la captura de dos sujetos y la recolección de evidencia material que apunta a actividades de comercio de estupefacientes. En el sitio se incautaron tres envoltorios que contenían una sustancia blanca con características propias de una droga, además de una bolsa plástica con otros 23 envoltorios del mismo material y una báscula gramera, instrumento habitualmente empleado para la dosificación de sustancias.

Los detenidos en este primer hecho fueron identificados como José María 'N', de 29 años de edad, quien cuenta con antecedentes registrados por maltrato infantil en el año 2025; y Julio César 'N', de 46 años. Este último presenta un historial delictivo considerable que abarca múltiples ingresos y registros por diversos ilícitos, entre los que destacan lesiones (1994), robo de vehículo (2002 y 2004), daños (2003), violencia contra un menor y abuso de confianza (ambos en 2006).

Así como allanamiento de morada (2008), resistencia de particulares (2009) y violencia doméstica en los años 2008 y 2025. De manera paralela, en una segunda intervención derivada de recorridos de vigilancia y reconocimiento en la colonia Las Areneras, agentes de la AMIC y personal de Defensa concretaron la detención de un tercer individuo. Los hechos ocurrieron en la calle Bordo del Canal, donde las autoridades interceptaron a un sujeto que intentó evadir la presencia policial a bordo de una motocicleta.

El hombre, identificado como Pedro Ciriaco 'N', conocido bajo el alias de 'Coco', de 23 años de edad, fue sometido a una revisión corporal tras ser alcanzado. Entre sus pertenencias, los agentes localizaron un total de 31 envoltorios de color azul que contenían metanfetamina. Asimismo, se procedió al aseguramiento de la unidad en la que se desplazaba, una motocicleta de la marca Italika, modelo 2024, la cual no contaba con reporte de robo vigente.

Tras finalizar las diligencias en ambos escenarios, los tres imputados, junto con la droga confiscada y los diversos indicios recabados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público. Dicha autoridad será la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes para determinar la situación legal de los detenidos por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora