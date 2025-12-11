Golpe a La Unión Tepito: Detienen a 'El Grande', presunto operador de un líder del grupo criminal

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) efectuaron la detención de Jordan Yeubdiel 'H.', alias 'El Grande', presunto integrante de La Unión Tepito que operaba bajo las órdenes de un líder de la organización delictiva, identificado como 'El Perro'. Junto con esta aprehensión, las autoridades capitalinas capturaron a José Carlos 'B.', de 26 años; Kevin Arón 'H.' y Tadeo Roberto 'V.', ambos de 15 años.

De acuerdo con un informe oficial, la detención de estas cuatro personas se derivó de labores de investigación, inteligencia y seguimiento para prevenir y combatir delitos de alto impacto en la zona norte de la capital del país. Se informó que estos cuatros miembros de La Unión Tepito operaban en la alcaldía Venustiano Carranza y se les relaciona directamente con delitos de secuestros, homicidios, extorsión y cobro de piso.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales de la SSC recorrían las calles José de Joaquín Herrera y Nicolás Bravo, ubicadas en la colonia Zona Centro, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza. En ese momento, los uniformados detectaron la presencia de cuatro sujetos que estaban manipulando pequeños envoltorios, como los que se utilizan para comercializar droga. Además, otro portaba en su cintura un objeto similar a un arma de fuego.

Posteriormente, los agentes les marcaron el alto a los presuntos delincuentes y, en apego a los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión de seguridad. Como resultado de esta acción, los policías encontraron tres armas de fuego cortas, igual número de cargadores, cinco cartuchos útiles, 100 bolsitas con aparente marihuana, una bolsita con aproximadamente 35 gramos de una sustancia sólida parecida al 'crystal' y cuatro teléfonos celulares.

Es importante mencionar que en el cruce de información, las autoridades pudieron constatar que los detenidos, al parecer, son integrantes de un grupo delictivo que opera en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, dedicado principalmente a la extorsión y el narcomenudeo en las inmediaciones del barrio bravo de Tepito. Los cuatro quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para definir su situación jurídica.

