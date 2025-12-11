Intentó correr: Sicarios dan alcance a motociclista y lo asesinan a tiros al suroriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la tarde de este jueves 11 de diciembre de 2025 se registró una agresión armada en la colonia La Esperanza, ubicada al suroriente de Culiacán, Sinaloa, donde un motociclista fue ejecutado a balazos tras ser interceptado por hombres armados que le salieron al paso. Aunque no ha sido identificado, trascendió que se trata de un masculino de 25 años de edad que quedó sin vida en el patio de un domicilio del sector.

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el hoy occiso se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika, en color negro, sobre la calle Segunda, pero al llegar al cruce con José María Patoni, gatilleros desconocidos lo atacaron a tiros. Frente al inminente peligro, el sujeto corrió a buscar refugio; sin embargo, fue alcanzado por los proyectiles y quedó tirado en el patio de una vivienda, frente a una tienda de abarrotes.

Las autoridades no han informado la identidad oficial de la víctima, pero por las características apreciadas en la escena del crimen, se presume que es un masculino de aspecto joven, de complexión delgada, quien al momento de los hechos vestía un pantalón de mezclilla azul y playera negra", detalló el medio anteriormente citado.

#Culiacán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a balazos a un joven motociclista en la colonia La Esperanza al oriente de la ciudad.

El homicidio ocurrió por la avenida segunda entre Eulogio Parra y José María Yáñez pic.twitter.com/k6rWRLr5xY — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) December 11, 2025

Alrededor de las 14:40 horas, vecinos de la zona alertaron a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y confirmaron que el joven presentaba impactos de bala. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron hacia el sitio y declararon que el individuo ya no contaba con signos vitales, es por ello que se procedió a acordonar el área y resguardar el perímetro.

Posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, quien se encargó de los trabajos de campo y de las averiguaciones previas sobre este homicidio. Se reportó que en la escena del crimen se localizaron casquillos percutidos de arma de fuego tirados en la vía pública, los cuales fueron asegurados para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Matan a balazos a un hombre en motocicleta en la colonia La Esperanza, en Culiacán https://t.co/QdwbJ7hPNS — Noroeste (@noroestemx) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui