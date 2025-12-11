Lo atacaron a balazos: Identifican a vendedor de elotes que lucha por su vida en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Como Iván Abel S. R., de 46 años de edad y con domicilio en la colonia Beltrones, fue identificado el comerciante ambulante que fue víctima de un ataque armado en calles de la colonia Nuevo Cajeme, ubicada al nororiente de Ciudad Obregón, Sonora. El afectado, quien se desempeñaba como vendedor de elotes, tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano, en donde lucha por su vida en el área de cuidados intensivos.

De acuerdo con un reporte preliminar, el violento hecho se registró alrededor de las 15:40 horas del miércoles 10 de diciembre de 2025, cuando el hombre se encontraba atendiendo su puesto ambulante en el cruce de las calles Norte y Miguel Guerrero, justo en la entrada a dicho asentamiento humano. Versiones extraoficiales señalan que los agresores intentaban atacar a una mujer que estaba cerca del lugar, aunque los proyectiles alcanzaron al individuo.

El comerciante estaba en la parte trasera de una camioneta Dodge Ram, color azul oscuro y modelo atrasado, sobre la acera oriente de la Miguel Guerrero y al sur de la calle Norte, cuando los gatilleros desconocidos irrumpieron en la zona a bordo de un vehículo y uno de ellos abrió fuego en su contra. Presuntamente, la víctima sufrió heridas de bala en nivel frontal de cráneo y nivel clavicular, así como en brazo izquierdo y fosa renal izquierda.

Atacan a balazos a vendedor de elotes en la colonia Nuevo Cajeme, al nororiente de Ciudad Obregón.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Semar) arribaron al lugar del ataque. La zona quedó acordonada y el perímetro resguardado por los agentes, mientras que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y le brindaron los primeros auxilios al comerciante. Posteriormente se realizó su traslado al Hospital IMSS-Bienestar.

En el área también se requirió de la presencia de personal pericial, adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), para que se hiciera cargo de levantar los indicios balísticos que quedaron en el lugar. Mientras que Iván Abel S. R. recibe atención médica especializada, las autoridades se encargan de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta agresión armada.

El comerciante recibe atención médica especializada en el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón, Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui