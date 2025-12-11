Lo buscaban en Chiapas: Cae en Nogales prófugo implicado en robo a institución financiera

Nogales, Sonora.- Autoridades del Estado de Sonora lograron la localización y aseguramiento de una persona requerida por las autoridades judiciales del sureste del país. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) hicieron efectiva una orden de aprehensión en contra de Wilson 'N', quien figura como imputado en una causa penal por el delito de robo a institución financiera en el estado de Chiapas.

El operativo se llevó a cabo en la colonia Las Haciendas, de Nogales. Esta acción fue el resultado de labores de inteligencia y seguimiento iniciadas tras la recepción de un oficio de colaboración emitido por la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGEC) el pasado 13 de noviembre de 2025. Los agentes ministeriales de Sonora, al validar la información y el paradero del sospechoso, procedieron a su captura respetando los protocolos legales.

El mandato judicial que originó esta detención fue expedido por el juez de control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas. Dicha autoridad consideró que existen elementos probatorios suficientes para vincular a Wilson 'N' con un robo cometido en perjuicio de una institución de banca múltiple en aquella entidad federativa. La distancia geográfica entre Sonora y Chiapas no fue impedimento para la ejecución de la ley.

Tras la detención, se realizaron los trámites correspondientes para certificar el estado de salud y la situación jurídica del detenido. Posteriormente, Wilson 'N' fue puesto a disposición de las autoridades chiapanecas mediante los protocolos de traslado de imputados, con el objetivo de que sea presentado ante el juez que lo reclama y enfrente el proceso penal correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene su compromiso de apoyar de manera eficaz a fiscalías del País en la búsqueda y detención de personas requeridas por la justicia, fortaleciendo así la cooperación nacional en materia de procuración de justicia y reiteramos con ello que Sonora no es ni será refugio de criminales", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora