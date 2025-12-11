Motosicarios ejecutan a masculino en Santa Catarina y se dan a la fuga: Así ocurrió el HOMICIDIO

Santa Catarina, Nuevo León.- La noche de este miércoles 10 de diciembre de 2025 se reportó un nuevo homicidio en inmediaciones del municipio de Santa Catarina, estado de Nuevo León. La víctima, quien ya fue identificada, era un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta en inmediaciones de la colonia Hacienda Los Portales. Aunque autoridades realizaron un operativo por este hecho violento, no han reportado detenidos.

El crimen se registró la noche del miércoles, alrededor de las 20:30 horas (tiempo local) sobre la calle Huerta. A ese punto, llegaron varios sujetos a bordo de motocicletas, quienes interceptaron a la víctima y, sin mediar palabra alguna, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones. Luego del tiroteo, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que el baleado quedó tirado en la vía pública.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles; no hay reporte de detenidos. Foto: Facebook

Testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal, de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional, quienes pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Los socorristas se hicieron presentes y revisaron a la víctima; no obstante, confirmaron que esta ya no contaba con signos vitales

De acuerdo con el informe inicial, la víctima, identificada de manera preliminar como Francisco, de 35 años, recibió al menos dos impactos de bala que ocasionaron su muerte de forma inmediata. Su cuerpo quedó junto a su motocicleta, de color rojo, y fue cubierto con una sábana azul, mientras oficiales de la Policía resguardaban el perímetro.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el fallecido contaba con antecedentes penales, por lo que una de las líneas que se analiza es la posible relación del ataque con actividades delictivas. No obstante, autoridades indicaron que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) la que determinará el móvil del homicidio y la participación de los responsables.

Las autoridades de Santa Catarina continúan con las labores de búsqueda para esclarecer los hechos que derivaron en este asesinato.

Fuente: Tribuna del Yaqui