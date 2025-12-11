Muere una estudiante de 19 años baleada al sur de Culiacán; luchó más de dos meses por su vida

Culiacán, Sinaloa.- En el transcurso de la mañana de este jueves 11 de diciembre de 2025 se reportó la muerte de Xiomara Anahí 'N.', una joven de 19 años de edad que fue víctima de un ataque armado que se registró en el fraccionamiento Villa Verde, ubicado en el sector surponiente de Culiacán, Sinaloa. La víctima permaneció dos meses y una semana luchando por su vida en el área de terapia intensiva de un hospital de la capital del estado.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, familiares de la fémina la identificaron en el pasado sábado 4 de octubre del presente año, fecha en la que ocurrió la agresión a balazos sobre la calle Belgrado, entre Atenas y Bruselas, en la mencionada colonia que se sitúan en el sector Barrancos. En aquella ocasión, dos sujetos armados, quienes viajaban en una motocicleta, le dispararon en múltiples ocasiones.

Ese día, de acuerdo a los testimonios de los testigos, Xiomara salió de su domicilio para dirigirse a un abarrote cercano a realizar unas compras y cuando caminaba por el medio de la calle Belgrado, fue interceptada por dos sujetos empistolados que viajaban a bordo de una motocicleta de la que no se dieron a conocer características y los cuales le dispararon en al menos cinco ocasiones hasta lograr lesionar la de gravedad, para después darse a la fuga", detalló la citada fuente.

Vecinos de la zona solicitaron la presencia de las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, pues se alertaba sobre la presencia de una jovencita con lesiones causadas por proyectil de arma de fuego. Elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se presentaron en el sitio, confirmando el hecho violent y solicitaron apoyo a Cruz Roja Mexicana.

Paramédicos de la benemérita institución auxiliaron a la afectada y constataron que aún tenía signos vitales, a quien posteriormente trasladaron de inmediato a un nosocomio cercano para que recibiera atención médica especializada. Por parte, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron los trabajos de campo en el área, en donde aseguraron múltiples casquillos para arma corta de grueso calibre e integraron la carpeta de investigación.

