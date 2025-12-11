Se incendia fábrica de tarimas de madera al norte de Guaymas; cierran carretera México 15

Guaymas, Sonora.- Un fuerte incendio se registró la tarde de este jueves 11 de diciembre en las instalaciones de la empresa Maderas Transformadas de Sonora. El incidente tuvo lugar poco después de las 14:00 horas en la planta dedicada a la fabricación de tarimas de madera, ubicada en el sector norte de la ciudad de Guaymas, a orillas de la carretera federal México 15. Esta situación provocó una intensa movilización de autoridades.

Tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias 911, se activó el protocolo de respuesta por parte de elementos del Departamento de Bomberos de Guaymas, personal de Protección Civil y agentes de la Policía Preventiva Municipal. Los equipos de emergencia trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a zonas aledañas, logrando controlar la situación.

A pesar de que la combustión de la madera generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas, limitándose el saldo a daños materiales. Como parte de las medidas de seguridad perimetral y para facilitar las maniobras de los camiones cisterna y unidades de rescate, se implementó un operativo de tránsito en la zona.

La circulación vehicular en los carriles con sentido de sur a norte fue cerrada en su totalidad, abarcando el tramo desde el bulevar Diana Laura Riojas hasta el entronque con la carretera al Aeropuerto de Guaymas. Para mitigar la afectación al flujo vehicular en esta importante vía federal, se habilitó el carril carretero contrario (sentido norte a sur) para el tránsito en doble sentido, operando con un carril para cada dirección mientras concluyen las labores.

Fuente: Tribuna del Yaqui