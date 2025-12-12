Alerta en Hidalgo: Se registra incendio de pipa de combustible en autopista México - Tuxpan

Tulancingo de Bravo, Hidalgo.- una intensa movilización de cuerpos de emergencia y seguridad se registró la tarde de este viernes 12 de diciembre en la autopista México - Tuxpan, tras reportarse el incendio de dos vehículos de carga que transportaban combustible. El incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 107, en el tramo carretero Tejocotal - San Alejo, en las inmediaciones de la caseta de cobro perteneciente al municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo.

De acuerdo con los reportes emitidos por las autoridades locales, el siniestro se originó presuntamente a causa de una falla mecánica en un vehículo. Inicialmente, la información apuntaba al incendio de una sola pipa cargada con diésel. Sin embargo, conforme avanzaron las labores de evaluación en el terreno, fuentes locales indicaron la implicación de una segunda unidad tipo cisterna que transportaba Gas Licuado de Petróleo (LP), así como afectaciones en la parte delantera de un tráiler.

Dada la naturaleza de los materiales involucrados y el riesgo inherente al manejo de hidrocarburos, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad industrial y protección civil. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos no solo de Tulancingo, sino también de los municipios vecinos de Acaxochitlán y Metepec, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y establecer un perímetro de seguridad para resguardar a la población y a los usuarios de la vía.

Tras aproximadamente dos horas de maniobras especializadas, los equipos de emergencia lograron controlar el incendio, evitando que la situación escalara. Afortunadamente, y a pesar de la magnitud del fuego que consumió las unidades, el saldo reportado por las autoridades indica que no hubo personas lesionadas ni fallecimientos que lamentar. Hasta el momento, se mantiene la versión de daños materiales cuantiosos y afectaciones a la infraestructura carretera.

Como medida preventiva, y para facilitar las labores de enfriamiento de los tanques y la remoción de los escombros, se determinó el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la autopista. Las autoridades enfatizaron que la zona permanecería restringida hasta que se garantice la seguridad. Para evitar el congestionamiento en la zona y retrasos en los traslados, se habilitó el uso de la vía libre México-Tuxpan como ruta alterna principal.

Fuente: Tribuna del Yaqui