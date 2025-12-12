Asesinan a Enrique Estrada, funcionario de El Salto, Jalisco; lo atacaron dentro de su casa

El Salto, Jalisco.- Durante las primeras horas de este viernes 12 de diciembre, autoridades del Estado de Jalisco confirmaron el fallecimiento de Enrique Estrada Jiménez, quien se desempeñaba como titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el municipio de El Salto. El funcionario público fue localizado sin vida al interior de su residencia, ubicada en la colonia Parques del Castillo, de El Salto.

De acuerdo con los reportes emitidos por las corporaciones de seguridad locales, el hallazgo se registró en una finca situada sobre la calle 627. La llegada de los elementos de la Policía Municipal se realizó tras una alerta de vecinos de la zona, quienes notificaron a las autoridades tras percibir ruidos inusuales provenientes del inmueble y percatarse posteriormente de que el acceso principal de la vivienda se encontraba abierto.

Al arribar al sitio para realizar la inspección correspondiente, los oficiales localizaron el cuerpo de Estrada Jiménez, el cual presentaba heridas que, según las primeras indagatorias periciales, habrían sido producidas por un arma blanca. Reportes extraoficiales integrados en la carpeta de investigación sugieren que, previo a los hechos, el funcionario se encontraba en el domicilio acompañado por una o más personas.

Dicho dato ya está siendo analizado por la Fiscalía el Estado de Jalisco para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Por su parte, el Ayuntamiento de El Salto emitió un comunicado en el que asegura mantener una colaboración con las instancias estatales encargadas de la procuración de justicia para facilitar las pesquisas necesarias. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el procesamiento de la escena.

Enrique Estrada Jimenez, de 27 años de edad, quien fungía como director del DIF del municipio de El Salto, fue asesinado dentro de un domicilio en la colonia Parques del Castillo.



De acuerdo a reportes preliminares, el cuerpo del funcionario presentaba huellas de violencia. pic.twitter.com/j1DPkBS833 — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) December 12, 2025

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley para determinar las causas exactas del deceso. Por su parte, la presidenta municipal de El Salto, Elena Farías Villafán, confirmó la noticia a través de sus redes sociales. La alcaldesa lamentó el suceso y dedicó palabras de reconocimiento a la trayectoria de Estrada Jiménez dentro de la administración pública.

Con profundo dolor expreso mi tristeza por el fallecimiento de mi colaborador Kike Estrada. Fue una persona comprometida, generosa y siempre dispuesta a servir. Su entrega y su calidad humana dejan una huella en quienes trabajamos a su lado", manifestó la edil.

Asimismo, extendió sus condolencias a los familiares y reiteró el apoyo institucional a los deudos, mientras las autoridades competentes continúan con el curso legal de la investigación.

uD83DuDCF0Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad, dio detalles del asesinato del Director del DIF de #ElSalto, Enrique Estrada Jiménez



Los detalles en #Noti13 de la tarde:

13.1 de TV Abierta / https://t.co/adBpwFPIqZ#Seguridad pic.twitter.com/jlAjvoIO0C — Canal 13 Guadalajara (@C13Guadalajara) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui