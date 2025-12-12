Balacera en CDMX: A sangre fría, asesinan a dos motociclistas en la Álvaro Obregón

Ciudad de México.- La noche de este jueves 11 de diciembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un amplio operativo en las inmediaciones del Pueblo de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que se notificara un ataque armado que dejó como saldo dos hombres sin vida. La movilización policial se concentró en avenida Vasco de Quiroga, una de las vialidades más transitadas de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, jueves 11 de diciembre, cuando recién comenzaban los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local. Trascendió que las víctimas circulaban a bordo de una motocicleta a la altura de la calle Progreso cuando otro vehículo similar se les emparejó y, según testigos, el tripulante abrió fuego de manera directa para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Vecinos que presenciaron el ataque solicitaron apoyo inmediato a las autoridades mediante el Servicio de Emergencia Telefónico 911. Al arribar, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron a los jóvenes, de 27 y 30 años de edad, tendidos sobre la vialidad. A pesar de la llegada rápida de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

La zona fue acordonada mientras personal de Servicios Periciales la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaba las primeras diligencias; realizaron el levantamiento de indicios y la documentación necesaria para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Durante los trabajos se mantuvo cerrada la circulación para garantizar la preservación de la escena.

Como parte de las acciones iniciales, la SSC informó que el caso quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien instruyó el análisis de cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona para identificar la ruta de escape del presunto agresor. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen y dar seguimiento a las líneas de investigación que permitan ubicar al implicado. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui