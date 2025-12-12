Caos nocturno en Hermosillo: Fuga de gas frente a Arena Sonora obliga a evacuar a más de 140 personas

Hermosillo, Sonora.- La noche de este pasado jueves 11 de diciembre de 2025 se reportó una fuga de gas natural justo frente a la Arena Sonora, sobre las calles Juárez y Veracruz, en la colonia Centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, las autoridades locales recibieron la alerta alrededor de las 21:00 horas a través de las líneas de emergencia del 911.

Al parecer, la situación se originó debido a que unos trabajadores, mientras realizaban labores de zanjeo, dañaron una tubería al utilizar una retroexcavadora. Entre los cuerpos de respuesta estuvieron Bomberos de Hermosillo, elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como agentes de la Policía Municipal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes acudieron para evaluar el nivel de riesgo.

Es importante señalar que, tras confirmarse la fuga de gas, se tomó la decisión de evacuar a aproximadamente 140 personas, entre empleados de comercios cercanos, habitantes de viviendas ubicadas en la zona y demás. Como medida de seguridad, el área afectada fue acordonada para permitir que los especialistas trabajaran sin contratiempos en las maniobras correspondientes.

Se utilizaron diversas herramientas, como una prensa para sellar la línea, por lo que alrededor de las 20:30 horas la situación volvió a la normalidad. Solo entonces las autoridades permitieron que las personas regresaran a sus hogares y actividades laborales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna fuente oficial se ha pronunciado sobre el caso; sin embargo, en nuestro medio estaremos atentos a cualquier actualización.

En otro hecho similar, el pasado 6 de diciembre volcó un vehículo cisterna que transportaba gas L.P. en la misma capital sonorense, específicamente sobre el bulevar Enrique Mazón López y la calle Ojuelos, a la altura de la colonia Café Combate. Como en la situación anterior, los tragahumos aseguraron el área para verificar si existía una fuga, y aunque se detectó una, esta era mínima.

Fuente: Tribuna del Yaqui