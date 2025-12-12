Capturan a 'El Polo' en Ciudad Obregón; lo sorprendieron con 12 invitatorios de metanfetamina

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en colaboración con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), lograron la captura de una persona del sexo masculino en posesión de sustancias ilícitas. Los hechos se registraron durante un despliegue de vigilancia y prevención del delito efectuado en Ciudad Obregón.

Al transitar sobre la calle Ejido, de la colonia Benito Juárez, el personal uniformado visualizó a un sujeto que mostró una conducta evasiva al notar la proximidad de las unidades oficiales. Ante dicha actitud, las autoridades procedieron a interceptarlo para realizar una inspección corporal conforme a los protocolos de seguridad establecidos. El individuo fue identificado como Jorge Luis 'N', de 31 años de edad, alias de 'El Polo'.

Durante la revisión física, los agentes localizaron entre sus pertenencias un total de 12 envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características propias de la droga sintética conocida como metanfetamina o crystal. De la misma manera, se le incautó la cantidad de 270 pesos en efectivo, monto que se presume podría ser producto de la comercialización al menudeo de dichas sustancias ilegales.

Es relevante destacar que, tras verificar sus datos generales en los sistemas de plataforma oficial, las autoridades confirmaron que Jorge Luis 'N' cuenta con diversos antecedentes penales previos. Su historial incluye registros por los delitos de robo, violencia familiar, narcomenudeo y portación de arma prohibida, lo cual lo convierte en un objetivo prioritario para las investigaciones actuales.

Tanto el detenido como los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal por el posible delito de narcomenudeo. "La coordinación interinstitucional entre las fuerzas de seguridad continúa fortaleciendo acciones contra puntos de distribución de droga y generadores de violencia en Cajeme", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora