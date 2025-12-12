Choca a taxi, huye y termina volcado en el Periférico Colosio; hay dos detenidos en Nogales

Nogales, Sonora.- La noche del pasado jueves 11 de diciembre de 2025, un sujeto cuya identidad se desconoce por completo hasta el momento de la elaboración de esta nota, primero se estrelló contra un taxi justo en la rampa de acceso de la calle Hermosillo hacia el Periférico Colosio. Sin embargo, esto no lo detuvo, pues decidió huir hacia el sur de la ciudad de Nogales, Sonora.

No obstante, para las personas que viajaban en esta vagoneta color blanco la noche no terminó con ese percance, ya que la unidad se volcó cuando se encontraba a la altura del acceso al Boulevard El Greco. Es importante señalar que para ese momento ya se hallaba a medio kilómetro del punto donde previamente había dejado a una persona asustada. Se presume que el motivo del choque y la posterior volcadura fue el exceso de velocidad.

Hasta el cierre de esta nota, no se reportan víctimas mortales, aunque sí dos personas lesionadas que aparentemente presentaban heridas y golpes. Una vez que arribaron al sitio los elementos policiacos y los paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencia, se determinó que lo más adecuado era trasladarlos al Hospital IMSS Bienestar; más tarde, por supuesto, fueron detenidos.

Hay heridos

Los accidentes continúan registrándose con frecuencia, pues desde hace días se reportan choques en los que, en algunos casos, los involucrados resultan heridos o incluso pierden la vida. Como ejemplo, se tiene el caso de un joven motociclista empleado de una gasolinera, quien se vio involucrado en un percance después de que un automovilista le obstruyera la circulación sobre las vías del tren en el crucero de la calle Jesús Siqueiros.

Por su parte, un tractocamión sufrió un accidente en el kilómetro 89 de la carretera Cananea-Ímuris; afortunadamente, en este caso no hubo lesionados. No obstante, el tránsito permaneció lento durante varios minutos debido a las labores de los oficiales que atendieron la escena. Situaciones como esta sirven para reiterar el llamado a manejar con precaución, especialmente cuando ocurre un percance vial.

Fuente: Tribuna del Yaqui