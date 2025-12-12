Combate contra el azar irregular: Aseguran cinco máquinas tragamonedas en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron un operativo para detectar y retirar equipos de juegos de azar que operaban al margen de la ley. El despliegue tuvo lugar el pasado miércoles 10 de diciembre en Ciudad Obregón, y se efectuaron recorridos de prevención y vigilancia enfocados en la verificación de comercios.

Las fuerzas del orden identificaron la presencia de máquinas tragamonedas instaladas en la vía pública y accesos de negocios, las cuales carecían de los permisos correspondientes para su funcionamiento. Las diligencias se concentraron en dos ubicaciones específicas. La primera intervención ocurrió en la colonia Matías Méndez, sobre la calle Rodolfo Campodónico, donde se localizaron tres máquinas al exterior de una tienda de abarrotes.

Posteriormente, el operativo se trasladó al fraccionamiento Urbi Villa del Real; en la calle Córdova, se aseguraron dos dispositivos más bajo las mismas condiciones de irregularidad. En total, fueron retiradas cinco máquinas de la vía pública. Dichos indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reiteró que estas acciones responden a su compromiso de mantener el orden público en el municipio de Cajeme. La institución señaló que el objetivo principal es inhibir la proliferación de estos equipos ilegales que, además de operar fuera de la ley, suelen impactar negativamente en la economía de las familias y en la seguridad del entorno social.

Cabe recordar que en días recientes, elementos de la AMIC realizaron una serie de operativos de seguridad en los municipios de San Ignacio Río Muerto y Bácum para combatir el juego ilegal en esta región de Sonora. El despliegue operativo tuvo como resultado el aseguramiento de 13 máquinas tragamonedas que operaban sin la documentación ni los permisos correspondientes en el Valle del Yaqui.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora