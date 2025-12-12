Detienen nuevamente a dos narcomenudistas en Hermosillo; ya contaban con historial criminal

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizaron una diligencia de cateo que resultó en la detención de dos personas y el decomiso de diversas sustancias prohibidas en Hermosillo. El operativo tuvo lugar en un inmueble situado en la calle Cerrada Paterno, dentro de la colonia Villa Bonita.

Esta acción fue ejecutada en cumplimiento de una orden judicial previa, la cual facultó a las autoridades para ingresar e inspeccionar el domicilio tras investigaciones que señalaban el sitio como un probable punto de actividad ilícita relacionada con el narcomenudeo. Durante la intervención, las fuerzas del orden procedieron a la detención de un hombre llamado Jesús Francisco 'N', de 41 años de edad, y Dilan Felipe 'N', de 29 años.

Al verificar sus antecedentes en las bases de datos, se confirmó que ambos sujetos presentan historiales delictivos por narcomenudeo; el primero con registros del año 2022, mientras que el segundo cuenta con antecedentes en 2021 y 2024. En cuanto a los indicios materiales recolectados en la escena, los peritos aseguraron un total de 31 envoltorios de una sustancia granulada con las características de la metanfetamina o crystal.

Además hallaron siete envoltorios con hierba verde y seca, presuntamente marihuana. Asimismo, se puso bajo resguardo una motocicleta localizada en el predio, la cual será sometida a revisión para determinar si está vinculada a otras carpetas de investigación. Tanto los detenidos como los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el desahogo de las pruebas periciales y la definición de su situación legal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) fortalece, en operativos coordinados, acciones dirigidas a inhibir delitos de narcomenudeo y desarticular puntos de venta que afectan la seguridad en Hermosillo", se lee en el comunicado.

