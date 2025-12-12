Ejecutan a balazos a dos hombres en Culiacán; no tuvieron oportunidad de defenderse tras ataque armado

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este viernes 12 de diciembre de 2025, dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de un inmueble ubicado en la colonia Díaz Ordaz, sobre la calle Constituyente Matías Rodríguez, entre José María Truchuelo y Rubén Martí, muy cerca de la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en la ciudad de Culiacán. De acuerdo con información extraoficial, los occisos ya fueron identificados por las autoridades correspondientes.

De manera preliminar, se informó que los sujetos, identificados como José 'N' y Randy 'N', se encontraban en el domicilio antes mencionado cuando, de manera repentina, ingresaron sujetos armados quienes, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones, provocándoles la muerte de forma inmediata y sin darles oportunidad de recibir atención médica. Las corporaciones policiacas tuvieron conocimiento del hecho tras recibir múltiples reportes a través de la línea de emergencias 911.

Una de las denuncias realizadas al servicio de emergencias alertó a las autoridades sobre la presencia de dos hombres sin vida dentro del inmueble ubicado en ese sector de la ciudad. Los primeros respondientes fueron elementos del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de acordonar la zona con cinta amarilla, con el objetivo de resguardar la escena del crimen y evitar la contaminación de posibles evidencias.

No hay detenidos

Posteriormente, y por conducto del personal de las Fuerzas Armadas, se dio aviso a elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes acudieron para iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, participaron integrantes de la Dirección General de Investigación Pericial. Cabe destacar que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicará la autopsia de ley.

En otro hecho, también registrado en la capital del estado, desde hace varias horas una vivienda ubicada en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, sobre la calle Cerro de Las 7 Gotas, permanece bajo un estricto resguardo por parte de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República. Las autoridades se encuentran a la espera de que un juez federal otorgue la orden para ingresar al inmueble. Los motivos de este operativo se desconocen por completo hasta el momento de la elaboración de esta nota.

