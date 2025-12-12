En pleno Día de la Virgen de Guadalupe, matan a balazos a mujer al norte de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades de seguridad pública atendieron un nuevo hecho violento registrado la noche de este viernes 12 de diciembre, en el sector noreste de Ciudad Obregón, el cual resultó en la muerte de una persona del sexo femenino. El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 20:40 horas, momento en el que se activó el código rojo, en medio de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe.

El crimen ocurrió en el cruce de las calles Alfonso Esparza y Antonio Valenzuela, de la colonia San Antonio. De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector alertaron a las líneas de emergencia 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Según la información recabada en el lugar, la víctima fue interceptada por sujetos armados frente a un domicilio, donde dispararon en su contra, para inmediatamente darse a la fuga.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja con la intención de brindarle los primeros auxilios, sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales. Aunque la identidad de la víctima no ha sido establecida, se informó que se trata de una persona de poco más de 40 años de edad. Ante la confirmación del deceso, se desplegó un intenso operativo de seguridad en la zona.

La escena del crimen fue acordonada para preservar los indicios balísticos. En el lugar hicieron acto de presencia elementos de distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, incluyendo a la Policía Municipal de Cajeme, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), efectivos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Marina (Semar). De momento no hay reporte de personas detenidas por este suceso.

Paramédicos de Cruz Roja solo pudieron confirmar su muerte

Finalmente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para realizar las diligencias de ley e iniciar la carpeta de investigación correspondiente. El cuerpo de la víctima fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia que ayude a conocer la causa exacta de muerte y confirmar su identidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui